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Де взяти гроші на реконтсрукцію
"хрущовок": думки експертів

Де взяти гроші на реконтсрукцію "хрущовок": думки експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:38

Де взяти гроші на реконтсрукцію "хрущовок": думки експертів

Пропонуємо до обговорення:
Перед тим, як виселяти людей зі старих "хрущовок" треба забезпечити їх тимчасовим житлом. Тільки тоді можна зносити чи реконструювати аварійні будинки.

Дивися повний текст Де взяти гроші на реконтсрукцію \"хрущовок\": думки експертів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:38

Ну и скажите что наши "керманычи" не клонируют свои "рехформы" от страны-оккупанта?
Там как раз пару лет тому началась "ренновация" то есть жителей центра где дорогая земля нафиг в новострой аварийный выкидавают на окраины..видимо кому то землицы в центре Киева захотелось.... стоит приватизированный дом особенно если там ОСББ или кооператив и земля под домом собственность жильцов и тут опа ... а снесем ка мы его а вас нафиг в гетто а землицу загоним ...вот все что надо знать про частную собственность в Украине... вообще статья шокирует, в ней рассказывают как кинуть одну часть населения на жилье и при том умильно льют слезы крокодиловы про защиту прав собственности и инвесторов)).
Джон
 
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