Де взяти гроші на реконтсрукцію

Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:38

Ну и скажите что наши "керманычи" не клонируют свои "рехформы" от страны-оккупанта?

Там как раз пару лет тому началась "ренновация" то есть жителей центра где дорогая земля нафиг в новострой аварийный выкидавают на окраины..видимо кому то землицы в центре Киева захотелось.... стоит приватизированный дом особенно если там ОСББ или кооператив и земля под домом собственность жильцов и тут опа ... а снесем ка мы его а вас нафиг в гетто а землицу загоним ...вот все что надо знать про частную собственность в Украине... вообще статья шокирует, в ней рассказывают как кинуть одну часть населения на жилье и при том умильно льют слезы крокодиловы про защиту прав собственности и инвесторов)).