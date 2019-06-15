Перед тим, як виселяти людей зі старих "хрущовок" треба забезпечити їх тимчасовим житлом. Тільки тоді можна зносити чи реконструювати аварійні будинки.
Дивися повний текст Де взяти гроші на реконтсрукцію \"хрущовок\": думки експертів.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:38
Де взяти гроші на реконтсрукцію "хрущовок": думки експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де взяти гроші на реконтсрукцію \"хрущовок\": думки експертів.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:38
Ну и скажите что наши "керманычи" не клонируют свои "рехформы" от страны-оккупанта?
Там как раз пару лет тому началась "ренновация" то есть жителей центра где дорогая земля нафиг в новострой аварийный выкидавают на окраины..видимо кому то землицы в центре Киева захотелось.... стоит приватизированный дом особенно если там ОСББ или кооператив и земля под домом собственность жильцов и тут опа ... а снесем ка мы его а вас нафиг в гетто а землицу загоним ...вот все что надо знать про частную собственность в Украине... вообще статья шокирует, в ней рассказывают как кинуть одну часть населения на жилье и при том умильно льют слезы крокодиловы про защиту прав собственности и инвесторов)).
Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:30
Почему именно многоэтажки? ЗАЧЕМ? У нас не такая маленькая страна чтоб увеличивать плотность населения. Стройте нормальное жилье на 3-5 этажей.
Додано: Суб 29 чер, 2019 01:52
Бесплатная квартира в новострое в том же районе, площадью в полтора раза больше. Что за коммунизм? Кто все это будет оплачивать? Налогоплательщики? Покупатели остальных квартир в том же доме, на которых переложат все эти расходы?
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