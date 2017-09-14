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Скільки у Києві
користувачів картки киянина

Скільки у Києві користувачів картки киянина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:41

Скільки у Києві користувачів картки киянина

Пропонуємо до обговорення:
Із початку 2019 року кількість держателів муніципальної картки киянина збільшилась на 47 962 особи.

Дивися повний текст Скільки у Києві користувачів картки киянина.
R2
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