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Минулого року Україна імпортувала
понад 13 тисяч тонн сиру

Минулого року Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:48

Минулого року Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру.

Дивися повний текст Минулого року Україна імпортувала понад 13 тисяч тонн сиру.
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