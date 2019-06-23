З початку 2019 року на чверть більше українців почали здійснювати покупки в магазинах за кордоном з доставкою посилок в Україну.
Дивися повний текст У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 04:32
У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці
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Дивися повний текст У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці.
Додано: Суб 29 чер, 2019 04:32
А как работает Amazon? Он закупает китайские шмотки и гаджеты, привозит в Америку и отправляет потом в Украину? Или прямо с Китая отправляет покупателю? Где бы Levi Strauss не купил, он всё-равно будет ужасным.
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