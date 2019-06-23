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У яких зарубіжних магазинах
скуповуються українці

У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 04:32

У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2019 року на чверть більше українців почали здійснювати покупки в магазинах за кордоном з доставкою посилок в Україну.

Дивися повний текст У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 04:32

А как работает Amazon? Он закупает китайские шмотки и гаджеты, привозит в Америку и отправляет потом в Украину? Или прямо с Китая отправляет покупателю? Где бы Levi Strauss не купил, он всё-равно будет ужасным.
Попаданец
 
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