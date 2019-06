Форуми / Залучення та

Додано: Суб 29 чер, 2019 09:21 Доверительное управление инвестициями в it стартапы от 96% г



Инвестиция направляется на разработку двух наших it проектов https://itgen.world и https://kotobook.io , с подробной документаций о проектах можно ознакомиться на сайтах.



Минимальная выгода инвестора 96% годовых, максимальная до 21000%. Заключаем договор-меморандум с нашей компанией согласно которого Ваша инвестиция размещается под залог нашего токена GENES с онлайн личным кабинетом для фиксации и контроля.



Активация выплат минимум 96% годовых вступает в случаи, если наша компания реализует 1 млн GENES (порядка на $100000) до 15.10.2019, это минимальная сумма, которая необходима, чтобы реализовать и запустить проекты на международный рынок. На сегодня реализовано 214876 GENES http://prntscr.com/o87mtn . Если этого не произойдёт активация % не производится и инвестору возвращается его сумма инвестиции в полном объёме, за это отвечает смарт контракт Ethereum erc20 на блокчейне, что по факту не несёт каких либо рисков для инвестора и защищает его инвестицию. Сумма будет возращена инвестору не позднее чем до 15.04.2020 года.



В случаи, если сумма 1 млн GENES будет реализована нами до 15.10.2019 года, начнется реализация проектов Genesis и Kotobook, после выпуска бета версий которых будет запущена процедура ICO по окончанию которой выход на биржу (договор уже заключен).



Для инвесторов будет предоставлен специальный функционал трейдера с алгоритмами искусственного интеллекта, что позволит торговать токеном GENES без каких-либо особых знаний и навыков, что позволит увеличить свою прибыль до 21000% от изначальной суммы инвестиции.



У нас есть чёткая стратегия достижения роста токена до $4-$17 за один GENES, а также ряд глобальных новостей и проектов под эгидой операционной платформы Genesis, что позволит влиять на положительный рост токена GENES.



Инвестиционные пакеты и прогноз выгоды инвестора с бонусом 30%:

- Покупка на $3000 ≈ 37375 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $149 500 – $635 375

- Покупка на $5000 ≈ 62302 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $249 208 – $1 059 134

- Покупка на $10000 ≈ 124605 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $498 420 – $2 118 285

- Покупка на $20000 ≈ 249210 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $996 840 – $4 236 570

- Покупка на $30000 ≈ 373815 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $1 495 260 – $6 354 855

- Покупка на $50000 ≈ 623057 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $2 492 228 – $10 591 969

- Покупка на $100000 ≈ 1246082 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $4 984 328 – $21 183 394

Сумма выше оговаривается индивидуально.



Также возможны партнёрское сотрудничество, если по вашей рекомендации будет заключён инвестиционный договор и реализован токен GENES, Ваш бонус составит количество GENES прямо пропорциональное сумме инвестиции.



Сотрудничая с нами, Вы не рискуете своими средствами, а потенциал прибыли очень высок. Сотрудничество с нами сопровождается юридической гарантией и заключением договора-меморандумом с написанием всех условий, а также актом приёма передачи денежных средств.



