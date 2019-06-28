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инвестициями в it стартапы от 96% г

Доверительное управление инвестициями в it стартапы от 96% г
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:21

Доверительное управление инвестициями в it стартапы от 96% г

Здравствуйте, предлагаем сотрудничество по доверительным инвестициям от 96% до 21000%

Инвестиция направляется на разработку двух наших it проектов https://itgen.world и https://kotobook.io, с подробной документаций о проектах можно ознакомиться на сайтах.

Минимальная выгода инвестора 96% годовых, максимальная до 21000%. Заключаем договор-меморандум с нашей компанией согласно которого Ваша инвестиция размещается под залог нашего токена GENES с онлайн личным кабинетом для фиксации и контроля.

Активация выплат минимум 96% годовых вступает в случаи, если наша компания реализует 1 млн GENES (порядка на $100000) до 15.10.2019, это минимальная сумма, которая необходима, чтобы реализовать и запустить проекты на международный рынок. На сегодня реализовано 214876 GENES http://prntscr.com/o87mtn. Если этого не произойдёт активация % не производится и инвестору возвращается его сумма инвестиции в полном объёме, за это отвечает смарт контракт Ethereum erc20 на блокчейне, что по факту не несёт каких либо рисков для инвестора и защищает его инвестицию. Сумма будет возращена инвестору не позднее чем до 15.04.2020 года.

В случаи, если сумма 1 млн GENES будет реализована нами до 15.10.2019 года, начнется реализация проектов Genesis и Kotobook, после выпуска бета версий которых будет запущена процедура ICO по окончанию которой выход на биржу (договор уже заключен).

Для инвесторов будет предоставлен специальный функционал трейдера с алгоритмами искусственного интеллекта, что позволит торговать токеном GENES без каких-либо особых знаний и навыков, что позволит увеличить свою прибыль до 21000% от изначальной суммы инвестиции.

У нас есть чёткая стратегия достижения роста токена до $4-$17 за один GENES, а также ряд глобальных новостей и проектов под эгидой операционной платформы Genesis, что позволит влиять на положительный рост токена GENES.

Инвестиционные пакеты и прогноз выгоды инвестора с бонусом 30%:
- Покупка на $3000 ≈ 37375 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $149 500 – $635 375
- Покупка на $5000 ≈ 62302 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $249 208 – $1 059 134
- Покупка на $10000 ≈ 124605 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $498 420 – $2 118 285
- Покупка на $20000 ≈ 249210 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $996 840 – $4 236 570
- Покупка на $30000 ≈ 373815 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $1 495 260 – $6 354 855
- Покупка на $50000 ≈ 623057 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $2 492 228 – $10 591 969
- Покупка на $100000 ≈ 1246082 GENES * $4-$17 ваша прибыль = $4 984 328 – $21 183 394
Сумма выше оговаривается индивидуально.

Также возможны партнёрское сотрудничество, если по вашей рекомендации будет заключён инвестиционный договор и реализован токен GENES, Ваш бонус составит количество GENES прямо пропорциональное сумме инвестиции.

Сотрудничая с нами, Вы не рискуете своими средствами, а потенциал прибыли очень высок. Сотрудничество с нами сопровождается юридической гарантией и заключением договора-меморандумом с написанием всех условий, а также актом приёма передачи денежных средств.

За подробной информацией просьба обращать лично ко мне на почту vlasiuk79(@)gmail.com. Не уверен, что смогу отвечать на все письма здесь, потому что бы ничего не упустил пишите плз на почту.
vlasiuk79
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Нужны инвестиции в стартапы для размещения на краудфандинге
DimanP » П'ят 04 січ, 2019 15:51
0 781
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П'ят 04 січ, 2019 15:51
DimanP

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