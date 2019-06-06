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Плюси і мінуси семи електромобілів,
найкращих у своєму...

Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35

Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...

Пропонуємо до обговорення:
Головний недолік електрокарів - занадто висока ціна в порівнянні з аналогічними моделями з ДВЗ. Також практично у всіх країнах ще погано розвинена інфраструктура: бракує зарядних станцій.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35

Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!
dean992008
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