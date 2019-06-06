|
|
|
Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Головний недолік електрокарів - занадто висока ціна в порівнянні з аналогічними моделями з ДВЗ. Також практично у всіх країнах ще погано розвинена інфраструктура: бракує зарядних станцій.
Дивися повний текст Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму сегменті
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89545
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35
Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!
-
dean992008
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|