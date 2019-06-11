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Плюси і мінуси семи електромобілів,
найкращих у своєму...

Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35

Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...

Пропонуємо до обговорення:
Головний недолік електрокарів - занадто висока ціна в порівнянні з аналогічними моделями з ДВЗ. Також практично у всіх країнах ще погано розвинена інфраструктура: бракує зарядних станцій.

Дивися повний текст Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму сегменті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35

Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!
dean992008
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:59

Автор повний нуль в електромобілях - таку ахінею пише, що стидно читати.
evgenikus
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 07:45

Це що стаття 5 ти річної давності, такі цифри
kidob89
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30

  dean992008 написав:Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!


" Chevrolet Bolt EV
Субкомпактный электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV оснащается электромотором на 200..."
Шевроле Болт это пять, а вообще очередная статья ни о чем :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30

Re: Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму..

1) https://www.youtube.com/watch?v=U8okm3AHx3s
2) https://www.youtube.com/watch?v=h-GzOm9mGqM
3)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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