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Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Головний недолік електрокарів - занадто висока ціна в порівнянні з аналогічними моделями з ДВЗ. Також практично у всіх країнах ще погано розвинена інфраструктура: бракує зарядних станцій.
Дивися повний текст Плюси і мінуси семи електромобілів, найкращих у своєму сегменті
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R2
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:35
Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!
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dean992008
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:59
Автор повний нуль в електромобілях - таку ахінею пише, що стидно читати.
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evgenikus
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Додано: Нед 30 чер, 2019 07:45
Це що стаття 5 ти річної давності, такі цифри
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kidob89
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Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30
dean992008 написав:
Автор статьи очень далек от того о чём пишет!!!
" Chevrolet Bolt EV
Субкомпактный электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV оснащается электромотором на 200..."
Шевроле Болт это пять, а вообще очередная статья ни о чем
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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