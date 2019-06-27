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В Україні продовжують дорожчати
соціальні продукти: як...

В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:11

В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти.

Дивися повний текст В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти: як змінилися ціни за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:11

Так они перед президентскими дешевели. Не так ли Финансы?
p_a_l
 
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