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В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 16:11
Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти.
Дивися повний текст В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти: як змінилися ціни за рік
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R2
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Додано: Суб 29 чер, 2019 16:11
Так они перед президентскими дешевели. Не так ли Финансы?
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p_a_l
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