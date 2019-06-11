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Власників електромобілів з
липня чекають нововведення

Власників електромобілів з липня чекають нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23

Власників електромобілів з липня чекають нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Власників електромобілів з липня чекають нововведення.
R2
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