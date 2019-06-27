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Власників електромобілів з
липня чекають нововведення

Власників електромобілів з липня чекають нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23

Власників електромобілів з липня чекають нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Власників електромобілів з липня чекають нововведення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15

Re: Власників електромобілів з липня чекають нововведення

А платить как за эту зарядку?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:30

Пластиковой картой, paywave или другими безналичными способами, 21 век на дворе. Все равно дешевле топлива
ravenart01
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:37

  ravenart01 написав:Пластиковой картой, paywave или другими безналичными способами, 21 век на дворе. Все равно дешевле топлива

Эта дешевизна другим пользователям электричества боком вылезет. Газ когда то тоже был дешевым. Скоро при свечах сидеть будем.
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особливо класно, коли обленерго просить за підключення світла чи збільшення потужності, по півмільйона, на "оновлення" підстанцій, навіть якщо ви за 200 метрів від ліній електропередач
shlyocuk
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