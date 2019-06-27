Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Власників електромобілів з липня чекають нововведення.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23
Власників електромобілів з липня чекають нововведення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власників електромобілів з липня чекають нововведення.
Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15
Re: Власників електромобілів з липня чекають нововведення
А платить как за эту зарядку?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:30
Пластиковой картой, paywave или другими безналичными способами, 21 век на дворе. Все равно дешевле топлива
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:37
Додано: Нед 30 чер, 2019 12:53
особливо класно, коли обленерго просить за підключення світла чи збільшення потужності, по півмільйона, на "оновлення" підстанцій, навіть якщо ви за 200 метрів від ліній електропередач
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