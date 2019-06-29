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Власників електромобілів з
липня чекають нововведення

Власників електромобілів з липня чекають нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23

Власників електромобілів з липня чекають нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Власників електромобілів з липня чекають нововведення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15

Re: Власників електромобілів з липня чекають нововведення

А платить как за эту зарядку?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:30

Пластиковой картой, paywave или другими безналичными способами, 21 век на дворе. Все равно дешевле топлива
ravenart01
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:37

  ravenart01 написав:Пластиковой картой, paywave или другими безналичными способами, 21 век на дворе. Все равно дешевле топлива

Эта дешевизна другим пользователям электричества боком вылезет. Газ когда то тоже был дешевым. Скоро при свечах сидеть будем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:53

особливо класно, коли обленерго просить за підключення світла чи збільшення потужності, по півмільйона, на "оновлення" підстанцій, навіть якщо ви за 200 метрів від ліній електропередач
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:42

Re: Власників електромобілів з липня чекають нововведення

  ravenart01 написав:Все равно дешевле топлива
"Дешевле" и "дороже" - понятия относительные. Вы б лучше цену за 1 квт*час на этих зарядках назвали, если такой продвинутый.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:54

Radon
Когда заведете электрокар узнаете как все работает. В моем случае стоит чип в машине, при подключении авто идентифицируется и происходит автоматический логин, деньги списывают в конце (вижу в приложении на телефоне или смс). Все просто.

Инфраструктура однозначно нужна, она очень сильно тормозит прогресс, а платная зарядка это скорее необходимость, чем экономия. Экономить нужно на ночном тарифе у себя в гараже. У меня 6,5 кВт батарея (Plug In Hybrid), проезжаю летом 40 км, по ночному тарифу это 5,46 грн за 40 км, на платных зарядках до 4 грн за кВт, это 26 грн за 40 км. Но это все равно однозначно дешевле бензина или даже газа (132 грн и 67 грн соответственно) . ПС. Вторая машина на газу для подстраховки тоже имеется, но она стоит пылится уже полгода.
valery_zvirko
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