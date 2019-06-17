В найближчих планах НБУ - випуск оновлених банкнот 50 і 200 грн.
Дивися повний текст Що буде з паперовими гривнями (інфографіка).
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23
Що буде з паперовими гривнями (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з паперовими гривнями (інфографіка).
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23
1 и2 копейки уже давно не ходят. И не стыковочка 200 -х сотенная будет новая , и ниже строчкой существенных изменений не ожидается. Репортёры когда пытаетесь преподнести очередную сенсацию , хоть читайте что вы наваяли.
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