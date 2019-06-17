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Що буде з паперовими
гривнями (інфографіка)

Що буде з паперовими гривнями (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23

Що буде з паперовими гривнями (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В найближчих планах НБУ - випуск оновлених банкнот 50 і 200 грн.

Дивися повний текст Що буде з паперовими гривнями (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:23

1 и2 копейки уже давно не ходят. И не стыковочка 200 -х сотенная будет новая , и ниже строчкой существенных изменений не ожидается. Репортёры когда пытаетесь преподнести очередную сенсацию , хоть читайте что вы наваяли.
sergei06031970
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:58

  sergei06031970 написав:1 и2 копейки уже давно не ходят. И не стыковочка 200 -х сотенная будет новая , и ниже строчкой существенных изменений не ожидается. Репортёры когда пытаетесь преподнести очередную сенсацию , хоть читайте что вы наваяли.


200 и 50 будут новые но еще никто не знает когда ... типа когда-то будет (т.к. они последние остались в старом дизайне) ... а 1 000 грн. уже назван срок точного введения в обращение.
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