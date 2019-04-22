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На аукціоні продадуть унікальний кемпер Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:32
Пропонуємо до обговорення:
У серпні в США на аукціоні Mecum продадуть унікальний кемпер Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 року випуску. Всього було зроблено три екземпляри цього пасажирського фургона.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:32
хотел купить но дурят нашего брата мотор то не его
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