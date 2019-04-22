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На аукціоні продадуть
унікальний кемпер Porsche

На аукціоні продадуть унікальний кемпер Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:32

На аукціоні продадуть унікальний кемпер Porsche

Пропонуємо до обговорення:
У серпні в США на аукціоні Mecum продадуть унікальний кемпер Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 року випуску. Всього було зроблено три екземпляри цього пасажирського фургона.

Дивися повний текст На аукціоні продадуть унікальний кемпер Porsche.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:32

хотел купить но дурят нашего брата мотор то не его
vi2660831
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