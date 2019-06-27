Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.
Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44
Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
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Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44
Я могу заявить даже больше!
Культивирование криминала во власти, Украине ежегодно обходиться в 1 трилион долларов безвозвратных потерь.
Враг уже хочет официально объявить о своей собственности на Землю Украины.
Ещё даже война не закончилась...
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