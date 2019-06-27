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Мораторій на землю обійшовся
Україні за рік в $22 млрд

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.

Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44

Я могу заявить даже больше!
Культивирование криминала во власти, Украине ежегодно обходиться в 1 трилион долларов безвозвратных потерь.

Враг уже хочет официально объявить о своей собственности на Землю Украины.
Ещё даже война не закончилась...
Kudrjavuy
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