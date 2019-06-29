Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.
Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44
Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:49
олололлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?
Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?
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