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Мораторій на землю обійшовся
Україні за рік в $22 млрд

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.

Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:49

олололлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

Внаслідок заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в 2018 році ВВП України втратив $22,5 млрд, що на 17% вище його фактичного рівня

ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?

За підрахунками експертів, торік сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд доданої вартості замість фактичних $13,3 млрд.

Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:47

  M-A-X написав:
Внаслідок заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в 2018 році ВВП України втратив $22,5 млрд, що на 17% вище його фактичного рівня

ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?
За підрахунками експертів, торік сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд доданої вартості замість фактичних $13,3 млрд.

Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?

Частная собственность (чего-либо) - инвестиции, новые технологии, рост объемов производства, рост ВВП, рост доходов населения и т.д. Не нужно изобретать велосипед. Никто не будет вкладываться в то, что ему не принадлежит.
Отсутствие частной собственность - совок, экстенсивное, низкотехнологическое производство, отсутствие инвестиций со всеми вытекающими.
Проще некуда.
se64plus
 
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