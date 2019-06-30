Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.
Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44
Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:49
олололлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?
Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Нед 30 чер, 2019 17:47
Частная собственность (чего-либо) - инвестиции, новые технологии, рост объемов производства, рост ВВП, рост доходов населения и т.д. Не нужно изобретать велосипед. Никто не будет вкладываться в то, что ему не принадлежит.
Отсутствие частной собственность - совок, экстенсивное, низкотехнологическое производство, отсутствие инвестиций со всеми вытекающими.
Проще некуда.
Додано: Нед 30 чер, 2019 19:21
Олігарзи спялть і бачать, як вони ще й емлю скуплять за копійки, а людей остаточно перетворять в рабів
Додано: Нед 30 чер, 2019 19:52
se64plus, то-то я смотрю в укртелекоме так поперли новые технологии после его приватизации.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:27
Якщо ви не лінивий, знайдіть мій пост у схожій темі. Там все розписано. Не хочу повторюватись.
У кожної людини людини є вибір: залишитися вільною, або перетворитися на раба. І олігархи тут ні до чого. Дарвінізм у дії.
Мимо. Посмотрите на фин-отчетность Укртелекома с 2000 года (открытие данные) - сколько миллиардов ушло в трубу (убытки). В данном случае государство избавилось от бесполезного (в технологическом плане) пассива. Или же вы предлагаете и дальше финансировать из собственного кармана подомные ямы?
Додано: Нед 30 чер, 2019 22:47
se64plus, я вам про то что с продажей телекома - ничего не изменилось в плане новинок этой компании и качестве их услуг. Вы же как профи троль мне лепите про то что как хорошо что продали невыгодный актив. вы можете гарантировать что с продажей земли не повторится ситуация как с телекомом - был убыточным и остался (было неэффективное использование земли и осталось).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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