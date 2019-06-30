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Мораторій на землю обійшовся
Україні за рік в $22 млрд

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:44

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд.

Дивися повний текст Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:49

олололлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

Внаслідок заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в 2018 році ВВП України втратив $22,5 млрд, що на 17% вище його фактичного рівня

ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?

За підрахунками експертів, торік сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд доданої вартості замість фактичних $13,3 млрд.

Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:47

  M-A-X написав:
Внаслідок заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в 2018 році ВВП України втратив $22,5 млрд, що на 17% вище його фактичного рівня

ВВП Украины 22,5/1,17 = $19,2 млрд?
За підрахунками експертів, торік сільське господарство нашої країни могло б згенерувати близько $35,8 млрд доданої вартості замість фактичних $13,3 млрд.

Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?

Частная собственность (чего-либо) - инвестиции, новые технологии, рост объемов производства, рост ВВП, рост доходов населения и т.д. Не нужно изобретать велосипед. Никто не будет вкладываться в то, что ему не принадлежит.
Отсутствие частной собственность - совок, экстенсивное, низкотехнологическое производство, отсутствие инвестиций со всеми вытекающими.
Проще некуда.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:21

Олігарзи спялть і бачать, як вони ще й емлю скуплять за копійки, а людей остаточно перетворять в рабів
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:52

se64plus, то-то я смотрю в укртелекоме так поперли новые технологии после его приватизации.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:27

  iryna_vinny написав:Олігарзи спялть і бачать, як вони ще й емлю скуплять за копійки, а людей остаточно перетворять в рабів

Якщо ви не лінивий, знайдіть мій пост у схожій темі. Там все розписано. Не хочу повторюватись.
У кожної людини людини є вибір: залишитися вільною, або перетворитися на раба. І олігархи тут ні до чого. Дарвінізм у дії.
  RomanTik написав:se64plus, то-то я смотрю в укртелекоме так поперли новые технологии после его приватизации.

Мимо. Посмотрите на фин-отчетность Укртелекома с 2000 года (открытие данные) - сколько миллиардов ушло в трубу (убытки). В данном случае государство избавилось от бесполезного (в технологическом плане) пассива. Или же вы предлагаете и дальше финансировать из собственного кармана подомные ямы?
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:47

se64plus, я вам про то что с продажей телекома - ничего не изменилось в плане новинок этой компании и качестве их услуг. Вы же как профи троль мне лепите про то что как хорошо что продали невыгодный актив. вы можете гарантировать что с продажей земли не повторится ситуация как с телекомом - был убыточным и остался (было неэффективное использование земли и осталось).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:50

  se64plus написав:
  M-A-X написав:Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?

Частная собственность (чего-либо) - инвестиции, новые технологии, рост объемов производства.

То есть выросла бы урожайность?
В 3 раза?

И чем не устраивает аренда на 49 лет?
Кому земля не нужна, для тех создать государственный банк земли.
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:46

  RomanTik написав:se64plus, я вам про то что с продажей телекома - ничего не изменилось в плане новинок этой компании и качестве их услуг. Вы же как профи троль мне лепите про то что как хорошо что продали невыгодный актив. вы можете гарантировать что с продажей земли не повторится ситуация как с телекомом - был убыточным и остался (было неэффективное использование земли и осталось).

В зеркале.
Вы даже не понимаете что сами написали. Убыточным он стал для частного инвестора, то есть убытки теперь несет этот самый инвестор, а не государство (из наших с вами налогов). Конкретно по Укртелекому - кому нужна проводная связь в эпоху 3g-4g и IP телефонии? Не удивителен результат.

  M-A-X написав:
  se64plus написав:
  M-A-X написав:Каким образом за счет продажи земли с/х сгенерировало бы дополнительную стоимость?
Повысились бы цены? Или урожайность?

Частная собственность (чего-либо) - инвестиции, новые технологии, рост объемов производства.

То есть выросла бы урожайность?
В 3 раза?
И чем не устраивает аренда на 49 лет?
Кому земля не нужна, для тех создать государственный банк земли.

Если зайдут технологии, хоть и в 10 раз.
Аренда на 49 лет с правом продолжения тоже вариант.
se64plus
 
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