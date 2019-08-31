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Мораторій на землю обійшовся
Україні за рік в $22 млрд

Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:19

  RomanTik написав:se64plus, то-то я смотрю в укртелекоме так поперли новые технологии после его приватизации.

укртелеком пошел неверным путем Паниковского и лихо оптимизировался.
У меня родители в райцентре в кои-то веки решили отключиться где-то с год тому назад. Пришли в офис - офиса нет, в позвонили в прикол-центр - послали в областной центр, притом лично, с заявлением, выяснением причин такого необыкновенного решения и т.д.
короче мне не совсем ясно, для чего оно было нужно рыжему. Ходят слухи, что контролирует основные магистрали интернета в страну, но я не в теме
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:50

не верится, никак! $22 млрд за год и от куда такая космическая цифра? заговорили об отмене и начали раздувать все, что против моратория. ой, смотрите, что бы от отмены моратория не получмли результат хуже самого моратория.
kkareli
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:49

Україна вже "приватизувала" промисловість. А чи стала конкурентною і розвинутою. Власник з бандита ніякий. Він створений для рейдернути, віджати, кинути. Тут були згадки про Укртелеком... але ж те тупе щомісяця підвищувало платню, чим примушувало останніх своїх клієнтів відмовитись від послуг. Який з бандита бізнесмен? Навіть якщо воно й одягне дорогий костюм, з під нього визиратиме славнозвісний Адідас 90-х.
Ринок землі - прекрасно. Але ж звідки візьметься ринок? Повністю знищені суди, прокуратура, МВС. Рай для рейдерів, навіть викупляти не будуть. Повинна бути розроблена державна програма, а не дерибан.
В Україні було реально приватизовано, продано (перепродано) лишень Криворіжсталь. З другої спроби. А решту промисловості просто розікрали, чи "купляли" заводи за дві пляшки горілки... Залишилося знайти "хазяїна" і на землю...
mykola_baranovsky
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:57

Я не знаю, насколько нужна продажа земли , так что спорить не буду, но я точно знаю , что за последние 100 лет мы это все уже проходили. И "долой буржуев, только трудовой народ сможет обеспечить настоящую эффективность работы", и "долой госсобственность - только частный хозяин сможет обеспечить ..." и далее - по тому же шаблону :)
Может, дело все-таки не в форме собственности, а в том, кто и как управляет? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:09

  sequence написав:
  RomanTik написав:se64plus, то-то я смотрю в укртелекоме так поперли новые технологии после его приватизации.

укртелеком пошел неверным путем Паниковского и лихо оптимизировался.
У меня родители в райцентре в кои-то веки решили отключиться где-то с год тому назад. Пришли в офис - офиса нет, в позвонили в прикол-центр - послали в областной центр, притом лично, с заявлением, выяснением причин такого необыкновенного решения и т.д.
короче мне не совсем ясно, для чего оно было нужно рыжему. Ходят слухи, что контролирует основные магистрали интернета в страну, но я не в теме


Какой еще районный центр если в 3 или 4 миллионном Киеве осталось аж 2 офиса Укртелеком на окраине, а до приватизации были в каждом районе. И люди едут туда только для одного - отключиться от его услуг.
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