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Центральний блок Falcon Heavy промахнувся при посадці і...
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Додано: Суб 29 чер, 2019 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Під час сьогоднішнього запуску важкої ракети-носія Falcon Heavy центральна частина її першого ступеня не змогла сісти на платформу «Of Course I Still Love You»
Дивися повний текст Центральний блок Falcon Heavy промахнувся при посадці і розбився (відео)
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Додано: Суб 29 чер, 2019 22:19
ну и хрен с ним , на фоне роскосмоса Маск может каждую вторую ракету взрывать ломать и то по цене запуска ( вывода на орбиту 1 кг веса) не приблизиться к цене роскосмоса
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yama
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П'ят 13 кві, 2018 11:31
w1961