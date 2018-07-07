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Центральний блок Falcon Heavy
промахнувся при посадці і...

Центральний блок Falcon Heavy промахнувся при посадці і...
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:19

Центральний блок Falcon Heavy промахнувся при посадці і...

Пропонуємо до обговорення:
Під час сьогоднішнього запуску важкої ракети-носія Falcon Heavy центральна частина її першого ступеня не змогла сісти на платформу «Of Course I Still Love You»

Дивися повний текст Центральний блок Falcon Heavy промахнувся при посадці і розбився (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:19

ну и хрен с ним , на фоне роскосмоса Маск может каждую вторую ракету взрывать ломать и то по цене запуска ( вывода на орбиту 1 кг веса) не приблизиться к цене роскосмоса
yama
 
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