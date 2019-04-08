|
|
Найпрактичніший міський електромобіль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 00:17
Пропонуємо до обговорення:
Компактний автомобіль Ora R1, створений компанією Great Wall Motors, виявився найдоступнішим і найпрактичнішим електромобілем. І серійна версія була показана нещодавно.
Дивися повний текст Найпрактичніший міський електромобіль
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89552
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему