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Найпрактичніший
міський електромобіль

Найпрактичніший міський електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 00:17

Найпрактичніший міський електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
Компактний автомобіль Ora R1, створений компанією Great Wall Motors, виявився найдоступнішим і найпрактичнішим електромобілем. І серійна версія була показана нещодавно.

Дивися повний текст Найпрактичніший міський електромобіль.
R2
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