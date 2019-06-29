Сімейна освіта для школярів стане доступною з 1 вересня.
Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20
В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20
Это не соасем правильно. А социум??? Умение жить среди людей, а не только в семье?
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:26
Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30
Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
У вас украинские слова закончились?
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