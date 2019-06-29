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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Пропонуємо до обговорення:
Сімейна освіта для школярів стане доступною з 1 вересня.

Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20

Это не соасем правильно. А социум??? Умение жить среди людей, а не только в семье?
levandovi4
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:26

Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.
veronika_antonova4
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:30

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Перейти на сімейну освіту зможуть всі бажаючі, достатньо буде лише написати заяву, а тому в МОН з нового навчального року очікують значне збільшення хоумскулерів.

У вас украинские слова закончились?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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