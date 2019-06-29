Сімейна освіта для школярів стане доступною з 1 вересня.
Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20
В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20
Это не соасем правильно. А социум??? Умение жить среди людей, а не только в семье?
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:26
Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:07
Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
Вы сами-то верите, что способны трезво оценить: что является "хренью" а что нет? А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15? А то может получится как в анекдоте:
"Сын милиционера прибегает к папе и просит:
- пап, помоги с математикой...
- хм, а что у тебя там?
- задачки на сложение и умножение!
- не могу сынок: меня учили только отнимать и делить."
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:13
1. какой хренью по вашему грузят в школе?
2. откуда ребенок может узнать что ему пригодится в жизни? школьное образование сделано с тем расчетом чтобы подготовить ребенка дав ему необходимый базовый минимум по всем направлениям - чтобы потом после школы он мог продолжить образование в том направлении в котором он хочет. А если у ребенка есть талант к примеру к точным наукам, то вроде ничего не мешает перевести его в математический класс.
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