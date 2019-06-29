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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:20

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Пропонуємо до обговорення:
Сімейна освіта для школярів стане доступною з 1 вересня.

Дивися повний текст В Україні дозволять не відвідувати школу: які нововведення чекають учнів.
R2
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Это не соасем правильно. А социум??? Умение жить среди людей, а не только в семье?
levandovi4
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Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.
veronika_antonova4
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:07

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

  veronika_antonova4 написав:не грузить всякой хренью.
Вы сами-то верите, что способны трезво оценить: что является "хренью" а что нет? А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15? А то может получится как в анекдоте:
"Сын милиционера прибегает к папе и просит:
- пап, помоги с математикой...
- хм, а что у тебя там?
- задачки на сложение и умножение!
- не могу сынок: меня учили только отнимать и делить."
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:13

  veronika_antonova4 написав:Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.

1. какой хренью по вашему грузят в школе?
2. откуда ребенок может узнать что ему пригодится в жизни? школьное образование сделано с тем расчетом чтобы подготовить ребенка дав ему необходимый базовый минимум по всем направлениям - чтобы потом после школы он мог продолжить образование в том направлении в котором он хочет. А если у ребенка есть талант к примеру к точным наукам, то вроде ничего не мешает перевести его в математический класс.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:12

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

RomanTik написав:
  veronika_antonova4 написав:Отлично ! Ребёнку дадут те знания, которые ему нужны в жизни, а не грузить всякой хренью.

1. какой хренью по вашему грузят в школе?
2. откуда ребенок может узнать что ему пригодится в жизни? школьное образование сделано с тем расчетом чтобы подготовить ребенка дав ему необходимый базовый минимум по всем направлениям - чтобы потом после школы он мог продолжить образование в том направлении в котором он хочет. А если у ребенка есть талант к примеру к точным наукам, то вроде ничего не мешает перевести его в математический класс.
Есть дети с особыми потребностями, которым объективно лучше получать образование дома
К тому же, образование дома не означает, что оно без программы и преподают что хотят
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:17

Faceless, и к чему вы это мне написали? как это относится к моему коменту?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:49

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

RomanTik написав:Faceless, и к чему вы это мне написали? как это относится к моему коменту?


К тому, что школьная программа - не какой-то абсолют и незыблимый перечень необходимых знаний. И далеко не идеал в плане набора действительно необходимых знаний. Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть. Одним выбором специализированного класса это не решается. Главное, чтобы был минимально необходимый набор для аттестации, и все
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:14

я туда вообще не ходил.

пиво, водка, план.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:24

  Radon написав:
  veronika_antonova4 написав:не грузить всякой хренью.
А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15?

А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?
Качество образования в конкретной школе очень объективно можно оценить по зно и количеству наград на всяких олимпиадах. Причём, есть рейтинги онлайн, и постоянные лидеры и аутсайдеры. И вот в минимум 80% школ из конца рейтинга, имхо, вообще учиться противопоказано кому-либо
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