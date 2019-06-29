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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:24

  Radon написав:
  veronika_antonova4 написав:не грузить всякой хренью.
А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15?

А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?
Качество образования в конкретной школе очень объективно можно оценить по зно и количеству наград на всяких олимпиадах. Причём, есть рейтинги онлайн, и постоянные лидеры и аутсайдеры. И вот в минимум 80% школ из конца рейтинга, имхо, вообще учиться противопоказано кому-либо
safonovstanislav
 
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... а ще "домашню медицину".
si_raichuk
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:41

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

  Faceless написав:Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.

а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:18

  RomanTik написав:а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?

Какую практическую пользу во взрослой жизни принесёт умение отличить дактиль от амфибрахия? Или, например, умение считать молярную массу вещества?

Это, неговоря уже о ложных знаниях, которые опровергаются уже спустя несколько лет после их изучения в школе. Например, то планет в солнечной системе 9, потом Плутон убрали, сейчас опять открыли новую планету, правда пока только в теории. Или, атом - это неделимая частица, была, недолго, пока её не разделили.
safonovstanislav
 
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