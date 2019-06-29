В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15?
А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать? Качество образования в конкретной школе очень объективно можно оценить по зно и количеству наград на всяких олимпиадах. Причём, есть рейтинги онлайн, и постоянные лидеры и аутсайдеры. И вот в минимум 80% школ из конца рейтинга, имхо, вообще учиться противопоказано кому-либо
RomanTik написав:а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
Какую практическую пользу во взрослой жизни принесёт умение отличить дактиль от амфибрахия? Или, например, умение считать молярную массу вещества?
Это, неговоря уже о ложных знаниях, которые опровергаются уже спустя несколько лет после их изучения в школе. Например, то планет в солнечной системе 9, потом Плутон убрали, сейчас опять открыли новую планету, правда пока только в теории. Или, атом - это неделимая частица, была, недолго, пока её не разделили.
Faceless написав:Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.
а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
"Хрень" индивидуальна. Для людей с техническим складом ума можно существенно сократить гуманитарную составляющую, и наоборот, людей со склонностью к гуманитарным предметам не мучать особо алгеброй с геометрией, которую они все равно не состоянии осилить и знаниями которой они, кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются. Языки можно преподавать с полным погружением и быстро, а не зубрить разговорные темы и грамматику десять лет без толку. Ребёнка нужно именно научить учиться, самостоятельно, а не зарабатывать оценки. Дать знания по финансовой грамотности и основам предпринимательства, чему школьная программа почти не уделяет времени, а это куда важнее, чем зазубрить учебник ботаники, если к ботанике нет интереса. То же касается тайм менеджмента, умения работать в команде и ряда других навыков, действительно полезных в реальной жизни.
Вполне закономерно. Родители на заработках, старики на которых оставляют отпрысков порой о себе то позаботится не в состоянии, не говоря уже, чтобы опекать школьников и водить их в школу. Да и почву для "реформации" образования в вышах нужно готовить. Следующий шаг умение ловить рыбу на острогу и жить в пещере.