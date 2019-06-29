В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Додано: Нед 30 чер, 2019 20:30

RomanTik написав: Faceless написав: Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть. Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.

а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя? а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?

"Хрень" индивидуальна. Для людей с техническим складом ума можно существенно сократить гуманитарную составляющую, и наоборот, людей со склонностью к гуманитарным предметам не мучать особо алгеброй с геометрией, которую они все равно не состоянии осилить и знаниями которой они, кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются. Языки можно преподавать с полным погружением и быстро, а не зубрить разговорные темы и грамматику десять лет без толку. Ребёнка нужно именно научить учиться, самостоятельно, а не зарабатывать оценки. Дать знания по финансовой грамотности и основам предпринимательства, чему школьная программа почти не уделяет времени, а это куда важнее, чем зазубрить учебник ботаники, если к ботанике нет интереса. То же касается тайм менеджмента, умения работать в команде и ряда других навыков, действительно полезных в реальной жизни.