В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Додано: Нед 30 чер, 2019 23:09

safonovstanislav написав: А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать? А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?

Если вы не в курсе, то обычная школа этого и не делает (и надеюсь, делать не будет никогда)! Обычная школа соблюдает стандарт на образование, который как раз и разрабатывается (по крайней мере должен) теми, кто компетентен в данном вопросе. Другой вопрос (риторический): насколько компетентными, являются разработчики! Но в любом случае они компетентнее "среднего родителя", иначе у нас бы не было таких перекосов в "верхнем образовании": сначала в сторону экономистов, затем - юристов, теперь типа в IT (ведь это направление обучения как раз и определяется именно родителями, а не государством).Олимпиады, хм, это тоже достаточно субъективно, и к сожалению тут качество держится на энтузиазме отдельных личностей. К сожалению знаю несколько примеров, когда с уходом отдельных специалистов, качество образования в ШКОЛЕ (не в отдельно взятом классе), падало если "не ниже плинтуса", то до среднего, к сожалению очень невысокого уровня.