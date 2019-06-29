В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

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А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15?
А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать? Качество образования в конкретной школе очень объективно можно оценить по зно и количеству наград на всяких олимпиадах. Причём, есть рейтинги онлайн, и постоянные лидеры и аутсайдеры. И вот в минимум 80% школ из конца рейтинга, имхо, вообще учиться противопоказано кому-либо
RomanTik написав:а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
Какую практическую пользу во взрослой жизни принесёт умение отличить дактиль от амфибрахия? Или, например, умение считать молярную массу вещества?
Это, неговоря уже о ложных знаниях, которые опровергаются уже спустя несколько лет после их изучения в школе. Например, то планет в солнечной системе 9, потом Плутон убрали, сейчас опять открыли новую планету, правда пока только в теории. Или, атом - это неделимая частица, была, недолго, пока её не разделили.
Faceless написав:Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.
а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
"Хрень" индивидуальна. Для людей с техническим складом ума можно существенно сократить гуманитарную составляющую, и наоборот, людей со склонностью к гуманитарным предметам не мучать особо алгеброй с геометрией, которую они все равно не состоянии осилить и знаниями которой они, кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются. Языки можно преподавать с полным погружением и быстро, а не зубрить разговорные темы и грамматику десять лет без толку. Ребёнка нужно именно научить учиться, самостоятельно, а не зарабатывать оценки. Дать знания по финансовой грамотности и основам предпринимательства, чему школьная программа почти не уделяет времени, а это куда важнее, чем зазубрить учебник ботаники, если к ботанике нет интереса. То же касается тайм менеджмента, умения работать в команде и ряда других навыков, действительно полезных в реальной жизни.
для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
safonovstanislav написав:А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?
Если вы не в курсе, то обычная школа этого и не делает (и надеюсь, делать не будет никогда)! Обычная школа соблюдает стандарт на образование, который как раз и разрабатывается (по крайней мере должен) теми, кто компетентен в данном вопросе. Другой вопрос (риторический): насколько компетентными, являются разработчики! Но в любом случае они компетентнее "среднего родителя", иначе у нас бы не было таких перекосов в "верхнем образовании": сначала в сторону экономистов, затем - юристов, теперь типа в IT (ведь это направление обучения как раз и определяется именно родителями, а не государством).
Олимпиады, хм, это тоже достаточно субъективно, и к сожалению тут качество держится на энтузиазме отдельных личностей. К сожалению знаю несколько примеров, когда с уходом отдельных специалистов, качество образования в ШКОЛЕ (не в отдельно взятом классе), падало если "не ниже плинтуса", то до среднего, к сожалению очень невысокого уровня.
Востаннє редагувалось Radon в Нед 30 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Вполне закономерно. Родители на заработках, старики на которых оставляют отпрысков порой о себе то позаботится не в состоянии, не говоря уже, чтобы опекать школьников и водить их в школу. Да и почву для "реформации" образования в вышах нужно готовить. Следующий шаг умение ловить рыбу на острогу и жить в пещере.
п.с. Конечно можно просто удалять критику, а не аргументированно парировать, не задумываясь о медвежьей услуге в тихом содействии краху образования.
Faceless написав:кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются.
Решил недавно пойти на рынок, закупить продуктов. Подошел к палатке, где торговал грузин. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом: — Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете? — (окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят) Извините, продаю, как есть. — Но у Вас же в болгарском перце ВОЗДУХ! Грузин выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые. — Конечно, как у всех. — Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Чуть могли бы и скинуть.
Грузин получил «FATAL ERROR», выдав синий экран смерти, но перезагрузившись, неожиданно для всех, достойно парировал: — Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом = площадь весов умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то Вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на Вас жениться!
Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди. Грузин от перенапряжения вытер пот со лба и добавил: — И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика! (с)