В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Додано: Нед 30 чер, 2019 23:31

Faceless написав: кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются. кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются.

Решил недавно пойти на рынок, закупить продуктов. Подошел к палатке, где торговал грузин. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом:— Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете?— (окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят) Извините, продаю, как есть.— Но у Вас же в болгарском перце ВОЗДУХ!Грузин выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые.— Конечно, как у всех.— Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Чуть могли бы и скинуть.Грузин получил «FATAL ERROR», выдав синий экран смерти, но перезагрузившись, неожиданно для всех, достойно парировал:— Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом = площадь весов умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то Вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на Вас жениться!Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди. Грузин от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:— И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика!(с)