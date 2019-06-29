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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:24

  Radon написав:
  veronika_antonova4 написав:не грузить всякой хренью.
А для Вашего КОНКРЕТНОГО ребенка? Вы можете реально и ОБЪЕКТИВНО оценить его способности? Вы можете дать прогноз: что ему понадобится лет через 10-15?

А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?
Качество образования в конкретной школе очень объективно можно оценить по зно и количеству наград на всяких олимпиадах. Причём, есть рейтинги онлайн, и постоянные лидеры и аутсайдеры. И вот в минимум 80% школ из конца рейтинга, имхо, вообще учиться противопоказано кому-либо
safonovstanislav
 
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... а ще "домашню медицину".
si_raichuk
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:41

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

  Faceless написав:Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.

а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:18

  RomanTik написав:а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?

Какую практическую пользу во взрослой жизни принесёт умение отличить дактиль от амфибрахия? Или, например, умение считать молярную массу вещества?

Это, неговоря уже о ложных знаниях, которые опровергаются уже спустя несколько лет после их изучения в школе. Например, то планет в солнечной системе 9, потом Плутон убрали, сейчас опять открыли новую планету, правда пока только в теории. Или, атом - это неделимая частица, была, недолго, пока её не разделили.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:30

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

RomanTik написав:
  Faceless написав:Вы чего-то так возмутились тому, что в школьной программе много всякой хрени - так так и есть.

а вы являетесь еще и экспертом по школьному образованию? и какая "хрень" в школьной программе по вашему "экспертному" мнению лишняя?
"Хрень" индивидуальна. Для людей с техническим складом ума можно существенно сократить гуманитарную составляющую, и наоборот, людей со склонностью к гуманитарным предметам не мучать особо алгеброй с геометрией, которую они все равно не состоянии осилить и знаниями которой они, кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются. Языки можно преподавать с полным погружением и быстро, а не зубрить разговорные темы и грамматику десять лет без толку. Ребёнка нужно именно научить учиться, самостоятельно, а не зарабатывать оценки. Дать знания по финансовой грамотности и основам предпринимательства, чему школьная программа почти не уделяет времени, а это куда важнее, чем зазубрить учебник ботаники, если к ботанике нет интереса. То же касается тайм менеджмента, умения работать в команде и ряда других навыков, действительно полезных в реальной жизни.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1295354333
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:38

для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:09

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

  safonovstanislav написав:А вы думаете в обычной школе смогут это всё сделать?
Если вы не в курсе, то обычная школа этого и не делает (и надеюсь, делать не будет никогда)! Обычная школа соблюдает стандарт на образование, который как раз и разрабатывается (по крайней мере должен) теми, кто компетентен в данном вопросе. Другой вопрос (риторический): насколько компетентными, являются разработчики! Но в любом случае они компетентнее "среднего родителя", иначе у нас бы не было таких перекосов в "верхнем образовании": сначала в сторону экономистов, затем - юристов, теперь типа в IT (ведь это направление обучения как раз и определяется именно родителями, а не государством).

Олимпиады, хм, это тоже достаточно субъективно, и к сожалению тут качество держится на энтузиазме отдельных личностей. К сожалению знаю несколько примеров, когда с уходом отдельных специалистов, качество образования в ШКОЛЕ (не в отдельно взятом классе), падало если "не ниже плинтуса", то до среднего, к сожалению очень невысокого уровня.
Востаннє редагувалось Radon в Нед 30 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:18

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Вполне закономерно. Родители на заработках, старики на которых оставляют отпрысков порой о себе то позаботится не в состоянии, не говоря уже, чтобы опекать школьников и водить их в школу. Да и почву для "реформации" образования в вышах нужно готовить.
Следующий шаг умение ловить рыбу на острогу и жить в пещере.

п.с. Конечно можно просто удалять критику, а не аргументированно парировать, не задумываясь о медвежьей услуге в тихом содействии краху образования.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:31

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

  Faceless написав:кроме как на экзаменах, никогда не воспользуются.

Решил недавно пойти на рынок, закупить продуктов. Подошел к палатке, где торговал грузин. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом:
— Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете?
— (окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят) Извините, продаю, как есть.
— Но у Вас же в болгарском перце ВОЗДУХ!
Грузин выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые.
— Конечно, как у всех.
— Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Чуть могли бы и скинуть.

Грузин получил «FATAL ERROR», выдав синий экран смерти, но перезагрузившись, неожиданно для всех, достойно парировал:
— Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом = площадь весов умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то Вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на Вас жениться!

Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди. Грузин от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:
— И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика!
(с)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 01:19

Чудно, к чертям собачим совковые школы!
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