В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

RomanTik написав:для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.
+1 Школа, на то и школа, что даёт базу по всем направлениям. А то особо недалёкие сейчас считают- зачем читать классику, как она тебе пригодиться в жизни - пусть ребенок по программированию книги читает. И не доходит, что нужно общее развитие дать в школе. Специализация идёт дальше. Но при этом школьную программу нужно вычитывать-она неидеальна на сегодня.