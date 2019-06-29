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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 06:55

  RomanTik написав:для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.

+1 Школа, на то и школа, что даёт базу по всем направлениям. А то особо недалёкие сейчас считают- зачем читать классику, как она тебе пригодиться в жизни - пусть ребенок по программированию книги читает. И не доходит, что нужно общее развитие дать в школе. Специализация идёт дальше. Но при этом школьную программу нужно вычитывать-она неидеальна на сегодня.
SMOKE
 
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