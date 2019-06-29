В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

Додано: Пон 01 лип, 2019 08:10

RomanTik написав: для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.

Кто там будет готовить индивидуальную программу -отдельный вопрос. Никто и не говорил,что это просто и дёшево. Классы "с уклонами" есть не везде, и не все одинаково хороши.Для вас, наверное,открытие, что "необходимый минимум по всем направлениям" даже в Украине неодинаков, в частных школах свои нюансы,а уж тем более в мире.Ну и если вы не в курсе,во всем цивилизованном мире существует домашнее обучение.Не будьте настолько ограничены.Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk