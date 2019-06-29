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В Україні дозволять не
відвідувати школу: які...

В Україні дозволять не відвідувати школу: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:10

Re: В Україні дозволять не відвідувати школу: які...

RomanTik написав:для вышеотписавшихся есть классы и школы с математическим, гуманитарным, языковым и бог знает еще с какими уклонами. А кто будет подгонять программу обучения для каждого в отдельности? еще раз повторю для писателей, а не читателей - школа дает необходимый минимум по всем направлениям и если учить так не понравившуюся вам биологию и грамматику иностранного языка - то в голове к окончанию школы оно всё остается, а потом да - кому-то химия и биология не нужна, а кто-то потом идет в мед. вуз и уже им молярная масса очень даже пригодится.

Кто там будет готовить индивидуальную программу -отдельный вопрос. Никто и не говорил,что это просто и дёшево. Классы "с уклонами" есть не везде, и не все одинаково хороши.
Для вас, наверное,открытие, что "необходимый минимум по всем направлениям" даже в Украине неодинаков, в частных школах свои нюансы,а уж тем более в мире.
Ну и если вы не в курсе,во всем цивилизованном мире существует домашнее обучение.
Не будьте настолько ограничены.

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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:58

  SMOKE написав: А то особо недалёкие сейчас считают- зачем читать классику...

Уже достаточно давно придумали кино и интернет. Не обязательно читать, достаточно скачать и посмотреть. Причём не то, что задали в школе, а то, что хочется. Это не говоря о том, что классика разной бывает.
Например я, прочитал классику Френка Херберта, продолжение серии Дюна, только из-за того, что пока не вышли экранизации некоторых книг. А то, что можно посмотреть, зачем читать? В крайнем случае - аудиоспекталь, со звуковыми спец эффектами.
Если вы сами застряли в древности, и любите почитать древние книги, не называйте недалёкими тех, кто живёт в современном мире и пользуется его благами. У меня есть знакомая, которая ни разу не касалась компьютерной мышки, гордится этим. Так и вы гордитесь тем, что читаете древние произведения.
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