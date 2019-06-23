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Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Державна політика уряду дозволила не піднімати ціну на ресурс для населення.
Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:24
А по зарплате как обстоят дела?
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