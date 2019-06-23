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Українці платять за світло в
2,5 рази менше від росіян і...

Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:23

Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...

Пропонуємо до обговорення:
Державна політика уряду дозволила не піднімати ціну на ресурс для населення.

Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:24

А по зарплате как обстоят дела?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:00

Спасибо, что поинтересовались. У Насалика с ЗП все в порядке
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:04

Танунах. Самая дорогая э/э в России на Чукотке, во втором полугодии 2019 года цена 8,42 рубля или 3,5 грн. Это примерно в 2,5 раза дороже, чем вна. А есть Иркутская область, там цена 1,11 рубля или 46 укрокопеек.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:10

Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)
xvatit
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