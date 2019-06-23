Державна політика уряду дозволила не піднімати ціну на ресурс для населення.
Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:23
Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:04
Танунах. Самая дорогая э/э в России на Чукотке, во втором полугодии 2019 года цена 8,42 рубля или 3,5 грн. Это примерно в 2,5 раза дороже, чем вна. А есть Иркутская область, там цена 1,11 рубля или 46 укрокопеек.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:10
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)
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