Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...

Додано: Нед 30 чер, 2019 11:31

Какая циничная ложь! За кого он нас держит - пусть яндекс и забанен, но гугл то работает, и информацию по РФ находит ничуть не хуже!Средняя цена кВтч в РФ для населения составляет 4 рубля, или 1,65 грн.Цена электроэнергии в Украине для населения - 0,9 грн до 100 кВтч, 1,68 грн после 100 кВтч. При среднем потреблении 250 кВтч на домохозяйство, эффективный тариф составляет 40% * 0,9 + 60% * 1,68 = 1,37 грн.Таким образом тариф в Украине дешевле, чем в РФ, аж на (1 - (1,37/1,65) =Про средние зарплаты, и про то, сколько кВтч можно на них купить там и там не будем - итак очевидно, что Насалик беспардонно врет, и ему пора готовиться отвечать на вопросы следователя за покрывательство Роттердам+, а не разглагольствовать о том, "как мало украинцы платят за свет"...