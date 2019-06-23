Державна політика уряду дозволила не піднімати ціну на ресурс для населення.
Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:23
Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:04
Танунах. Самая дорогая э/э в России на Чукотке, во втором полугодии 2019 года цена 8,42 рубля или 3,5 грн. Это примерно в 2,5 раза дороже, чем вна. А есть Иркутская область, там цена 1,11 рубля или 46 укрокопеек.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:10
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:31
Какая циничная ложь! За кого он нас держит - пусть яндекс и забанен, но гугл то работает, и информацию по РФ находит ничуть не хуже!
Средняя цена кВтч в РФ для населения составляет 4 рубля, или 1,65 грн.
Цена электроэнергии в Украине для населения - 0,9 грн до 100 кВтч, 1,68 грн после 100 кВтч. При среднем потреблении 250 кВтч на домохозяйство, эффективный тариф составляет 40% * 0,9 + 60% * 1,68 = 1,37 грн.
Таким образом тариф в Украине дешевле, чем в РФ, аж на (1 - (1,37/1,65) = 17%! Про средние зарплаты, и про то, сколько кВтч можно на них купить там и там не будем - итак очевидно, что Насалик беспардонно врет, и ему пора готовиться отвечать на вопросы следователя за покрывательство Роттердам+, а не разглагольствовать о том, "как мало украинцы платят за свет"...
Додано: Нед 30 чер, 2019 12:13
Очередной трюк от завравшегося чиновника.Такой бред можно было нести лет двадцать назад.В эпоху интернета-это выглядит смешно и убого.
Додано: Нед 30 чер, 2019 17:37
Похоже фраза ув. министра перекликается со знаменитой:
Потом сказавшему это, по легенде была гильотина...
Так реально создавалась Европа куда мы стремимся, но хотим там быть единственными в белых перчатках
Ненаказанное зло, порождает иллюзию вседозволенности. А мы не умеем наказывать. Две революции и недовойна с РФ этому доказательство. Вот потому и появляются такие шедевры, и потому министры самой бедной страны Европы, могут нам указывать что у нас что то дешево, или перлы о том что мы слишком много едим. Если вы не поняли они издеваются, из за обоснованного чувства своей безнаказанности
|