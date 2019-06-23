RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці платять за світло в
2,5 рази менше від росіян і...

Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:23

Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...

Пропонуємо до обговорення:
Державна політика уряду дозволила не піднімати ціну на ресурс для населення.

Дивися повний текст Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і білорусів - міністр енергетики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89557
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:24

А по зарплате как обстоят дела?
p_a_l
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:00

Спасибо, что поинтересовались. У Насалика с ЗП все в порядке
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8428
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 2249 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:04

Танунах. Самая дорогая э/э в России на Чукотке, во втором полугодии 2019 года цена 8,42 рубля или 3,5 грн. Это примерно в 2,5 раза дороже, чем вна. А есть Иркутская область, там цена 1,11 рубля или 46 укрокопеек.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:10

Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)
xvatit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:31

Какая циничная ложь! За кого он нас держит - пусть яндекс и забанен, но гугл то работает, и информацию по РФ находит ничуть не хуже!

Средняя цена кВтч в РФ для населения составляет 4 рубля, или 1,65 грн.

Цена электроэнергии в Украине для населения - 0,9 грн до 100 кВтч, 1,68 грн после 100 кВтч. При среднем потреблении 250 кВтч на домохозяйство, эффективный тариф составляет 40% * 0,9 + 60% * 1,68 = 1,37 грн.

Таким образом тариф в Украине дешевле, чем в РФ, аж на (1 - (1,37/1,65) = 17%! Про средние зарплаты, и про то, сколько кВтч можно на них купить там и там не будем - итак очевидно, что Насалик беспардонно врет, и ему пора готовиться отвечать на вопросы следователя за покрывательство Роттердам+, а не разглагольствовать о том, "как мало украинцы платят за свет"...

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 02.05.18
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:13

Очередной трюк от завравшегося чиновника.Такой бред можно было нести лет двадцать назад.В эпоху интернета-это выглядит смешно и убого.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:37

Похоже фраза ув. министра перекликается со знаменитой:
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» — русский перевод легендарной французской фразы: «Qu’ils mangent de la brioche», букв. «Пусть они едят бриоши», ставшей символом крайней отрешённости верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа
Потом сказавшему это, по легенде была гильотина...
Так реально создавалась Европа куда мы стремимся, но хотим там быть единственными в белых перчатках

Ненаказанное зло, порождает иллюзию вседозволенности. А мы не умеем наказывать. Две революции и недовойна с РФ этому доказательство. Вот потому и появляются такие шедевры, и потому министры самой бедной страны Европы, могут нам указывать что у нас что то дешево, или перлы о том что мы слишком много едим. Если вы не поняли они издеваются, из за обоснованного чувства своей безнаказанности
Vit.Ali
 
Повідомлень: 83
З нами з: 03.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких зарубіжних магазинах скуповуються українці
R2 » Суб 29 чер, 2019 04:32
1 231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 04:32
Попаданец
Менше монет і банкнот: на що вплинуть "грошові" нововведення
R2 » Сер 26 чер, 2019 13:06
4 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 10:40
semenjukoleh
На чому економили українці в першому кварталі цього року
R2 » Нед 23 чер, 2019 14:28
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 14:28
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72774)
30.06.2019 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.