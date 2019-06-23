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Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:04
xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 22:14
ruvex написав: xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
А свет и газ обрубят всем
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p_a_l
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Додано: Нед 30 чер, 2019 22:22
p_a_l написав: ruvex написав: xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
А свет и газ обрубят всем
Значит выгоднее чтобы платили хоть сколько, а отношение пока не плохое.
Т.к. есть долги от 200 до 1000 грн. Не отключают.
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ruvex
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1
6
2
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на тему
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