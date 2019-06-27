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Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:04
xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 22:14
ruvex написав: xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
А свет и газ обрубят всем
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Додано: Нед 30 чер, 2019 22:22
p_a_l написав: ruvex написав: xvatit написав:
Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы
Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
А свет и газ обрубят всем
Значит выгоднее чтобы платили хоть сколько, а отношение пока не плохое.
Т.к. есть долги от 200 до 1000 грн. Не отключают.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:55
"За свет"? Что за пенсионер(ка) на ресурсе пишет заголовки?
Покупаем электроэнергию, а не свет, и статья о цене электроэнергии.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53
Про це під час засідання уряду повідомив глава міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
“Українське населення платить в два з половиною рази менше, ніж в Росії, і в 2,6 рази менше, ніж в Білорусі”, – сказав він.
На самом деле ситуация следующая. В РФ нет единого тарифа - в каждом регионе он свой. Например в Нижнем Новгороде за первые 85 кВт. на домохозяйство в месяц цена 1 Квт -3-53, каждого последующего - 6-54. Не помню сколько стоит электричество в деревне, но в прошлом году для проживающих там постоянно и зарегистрированных там по месту жительства он был ниже 1-50.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:55
ми багата країна, можемо відгружати електроенергію безплатно
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