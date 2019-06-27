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Українці платять за світло в
2,5 рази менше від росіян і...

Українці платять за світло в 2,5 рази менше від росіян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:04

  xvatit написав:Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)

Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:14

  ruvex написав:
  xvatit написав:Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)

Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.

А свет и газ обрубят всем
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:22

  p_a_l написав:
  ruvex написав:
  xvatit написав:Зачем лить слёзы и сопли по поводу заниженных тарифов? Включите в 2,5 раза больше и посмотрите чем закончится...
Перестанут платить даже совковые пенсы ;)

Уже сейчас перестают. По своему дому могу сказать, из платежки платят 85% за газ и 70% за электричество.

А свет и газ обрубят всем

Значит выгоднее чтобы платили хоть сколько, а отношение пока не плохое.
Т.к. есть долги от 200 до 1000 грн. Не отключают.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:55

"За свет"? Что за пенсионер(ка) на ресурсе пишет заголовки?
Покупаем электроэнергию, а не свет, и статья о цене электроэнергии.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53

Про це під час засідання уряду повідомив глава міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
“Українське населення платить в два з половиною рази менше, ніж в Росії, і в 2,6 рази менше, ніж в Білорусі”, – сказав він.

На самом деле ситуация следующая. В РФ нет единого тарифа - в каждом регионе он свой. Например в Нижнем Новгороде за первые 85 кВт. на домохозяйство в месяц цена 1 Квт -3-53, каждого последующего - 6-54. Не помню сколько стоит электричество в деревне, но в прошлом году для проживающих там постоянно и зарегистрированных там по месту жительства он был ниже 1-50.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:55

ми багата країна, можемо відгружати електроенергію безплатно
alex_o
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:36

  alex_o написав:ми багата країна, можемо відгружати електроенергію безплатно


Бесплатно отгружают разве что на воротник
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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