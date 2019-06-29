В Україні дешевшають помідори
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
В Україні дешевшають помідори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
Зима АТБ кило помидор около 60 грн. Конец июня, кило помидор на рынке 40-50 грн
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