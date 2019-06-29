В Україні дешевшають помідори
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
В Україні дешевшають помідори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
Зима АТБ кило помидор около 60 грн. Конец июня, кило помидор на рынке 40-50 грн
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:22
Re: В Україні дешевшають помідори
только жрать их не возможно они зеленые и недоспевшые всегда такие были сколько себя помню , ем и покупаю только чери
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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