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В Україні дешевшають помідори

В Україні дешевшають помідори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27

В Україні дешевшають помідори

Пропонуємо до обговорення:
В Україні дешевшають помідори

Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
R2
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Зима АТБ кило помидор около 60 грн. Конец июня, кило помидор на рынке 40-50 грн
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:22

Re: В Україні дешевшають помідори

только жрать их не возможно они зеленые и недоспевшые всегда такие были сколько себя помню , ем и покупаю только чери
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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